Χαλκίδα: νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας σε παραλία της Χαλκίδας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ηλικιωμένος άνδρας σε θαλάσσια περιοχή της Χαλκίδας το πρωί της Κυριακής 17 Ιουλίου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 80χρονος εντοπίστηκε από λουόμενους χωρίς τις αισθήσεις του στην θάλασσα της παραλίας Αγίας Μαρίνας Χαλκίδας.

Άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Το Λιμεναρχείου Χαλκίδας διερευνά την υπόθεση.

