Φωτιά στη Δαδιά: Συνεχείς αναζωπυρώσεις γύρω από το χωριό (εικόνες)

Αλλάζει συνεχώς η κατεύθυνση της φωτιάς που καίει για τέταρτη μέρα το δάσος και την ευρύτερη περιοχή της Δαδιάς στο Σουφλί.

Η Δαδιά εκκενώθηκε προληπτικά χθες βράδυ καθώς η πυρκαγιά κατευθυνόταν αργά, χάρη στην άπνοια που επικρατούσε, αλλά σταθερά προς το χωριό. Λίγο πριν προσεγγίσει την αντιπυρικη ζώνη που χθες το πρωί είχε διαπλατυνθεί περαιτέρω, άλλαξε πορεία, όμως το απόγευμα της Κυριακής υπήρξε νέα αναζωπύρωση νότια από το χωριό. Η αναζωπύρωση είναι πριν από την αντιπυρική ζώνη και αντιμετωπίστηκε με επιτυχία, ενώ το χωριό δεν κινδυνεύει.

Είναι η τέταρτη ημέρα από την εκδήλωση της πυρκαγιάς με τις ισχυρές δυνάμεις κατάσβεσης, επίγειες και εναέριες, να επιχειρούν συνεχώς στο Εθνικό Πάρκο, τη φωτιά έρπουσα να αλλάζει συνεχώς κατευθύνσεις και τις αναζωπυρώσεις να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Οι καιρικές συνθήκες όμως είναι ιδιαίτερα σημαντικός αλλά και αστάθμητος παράγοντας στην εξέλιξη του καταστροφικού φαινομένου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ από το απόγευμα αναμένεται αύξηση της έντασης του ανέμου στα 4 μποφόρ και αλλαγή της κατεύθυνσης του από ανατολικό σε νότιο, χαρακτηριστικά που κανείς δεν μπορεί να προκαταβάλει αν και πως θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς.

Νωρίς το πρωί μετέβη στην περιοχή κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη.

Στο Κέντρο Ενημέρωσης της Μονάδας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου εκτός από το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε και κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και ο Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, Σουφλίου κ. Δαμασκηνός η παρουσία του οποίου στην περιοχή είναι καθημερινή.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ έκανε λόγο για μία οικολογική καταστροφή τα αποτελέσματα της οποίας τα ζούμε κι εμείς αλλά θα τα ζήσουν και οι επόμενες γενιές. "Δυστυχώς δεν σεβόμεθα το περιβάλλον και εισπράττουμε αυτή την απαξίωση προς το περιβάλλον μας και τον οίκο του Θεού.... Προσευχόμεθα ο Θεός να βοηθήσει όλους τους αρμόδιους στην αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης καταστροφής πού μαίνεται. Ήδη εκκενώθηκε το μοναστήρι της Δαδιάς που κι εκεί υπάρχει μία μεγάλη αναζωπύρωση και το χωριό εδώ και αυτό έχει τα δικά του τα προβλήματα. Να ευχηθούμε ο Θεός να δώσει μία σύντομη λύση. ... Θέλω να πω στους ανθρώπους μας να έχουμε θάρρος και υπομονή και ελπίδα".





