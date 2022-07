Δωδεκανήσα

Κάρπαθος: δεκάδες παράτυποι μετανάστες βρέθηκαν σε θαλαμηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από δυνάμεις του Λιμενικού. Σχέδιο μεταφοράς τους σε άλλο νησί.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα της Καρπάθου, καθώς εντοπίστηκαν τουλάχιστον 100 παράτυποι μετανάστες στα ανοιχτά του νησιού.

Συγκεκριμένα, οι αλλοδαποί επέβαιναν σε θαλαμηγό και εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου και όλοι διασώθηκαν άμεσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ και τα 100 άτομα είναι καλά στην υγεία τους και αναμένεται να μεταφερθούν είτε στο λιμάνι της Λέρου είτε στο λιμάνι της Ρόδου.

Εν τω μεταξύ, βίντεο με οπτικοακουστικό υλικό δημοσιεύει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και κάνει λόγο για επεισόδιο μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού Λιμενικού Σώματος στο Φαρμακονήσι.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και, όπως καταγγέλλει η τουρκική πλευρά, σκάφος του Λιμενικού Σώματος της Ελλάδας παρενόχλησε ιστιοπλοϊκό και αμέσως στο σημείο βρέθηκε σκάφος του τουρκικού Λιμενικού.

Στην ανακοίνωση της διοίκησης του Λιμενικού Σώματος της Τουρκίας, σημειώνεται πως το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στο Φαρμακονήσι.

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, επισημαίνεται πως είναι κατά 58% μειωμένος ο αριθμός των συνολικά διαμενόντων στην Επικράτεια σε σχέση με το 2021, με την η μείωση στα νησιά, σε σχέση με το 2021, να φθάνει στο Στο 67%.

Αναλυτικά, αναφέρονται τα εξής

"Το 0,95% του πληθυσμού αποτελούν οι διαμένοντες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021 αποτελούσαν το 3,57%. Πιο αναλυτικά, οι διαμένοντες στα νησιά τον Ιούνιο του 2022 ανέρχονται συνολικά στους 2.500. Εξ αυτών, 2.201 (88%) διαμένουν στα Κ.Υ.Τ., 7 σε λοιπές δομές, οι υπόλοιποι 292 (12%) διαμένουν: 109 στα Α.Τ. και τα ΠΡΟΚΕΚΑ της ΕΛΑΣ και 183 στις δομές του ΕΚΚΑ.

Ο αριθμός των συνολικά διαμενόντων στα νησιά τον Ιούνιο του 2022 παρουσιάζει μείωση κατά 67% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στους διαμένοντες στην Λέσβο η οποία είναι της τάξης του 74% και ακολουθεί η Χίος με 68%, η Σάμος με 64%, η Κως με 41%, και η Λέρος με 28%. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση των συνολικά διαμενόντων στα νησιά τον Ιούνιο του 2022 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021 η οποία ανέρχεται στο 67%. Ο αριθμός των διαμενόντων στα νησιά τον Ιούνιο του 2022 διαμορφώνεται στους 2.500 αιτούντες άσυλο ενώ τον Μάιο του 2022 διέμεναν 2.062 άτομα και τον Ιούνιο του 2021 διέμεναν συνολικά 7.602. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Ιουνίου, οι ροές κατά το 1ο εξάμηνο του 2022 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 28% στα νησιά και κατά 23% στο σύνολο, σε σχέση με τον 1ο τετράμηνο του 2021. Μετά από συστηματικές προσπάθειες, τον 6ο μήνα του 2022, 604 άτομα αναχώρησαν με προορισμό είτε την Ευρώπη είτε τρίτα κράτη μέσω των μηχανισμών απελάσεων, επιστροφών και μετεγκαταστάσεων υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ στη χώρα μας αφίχθησαν 1.129 άτομα. Οι διαμένοντες συνολικά στην Επικράτεια ανέρχονται τον Ιούνιο του 2022 στους 20.557 εκ των οποίων το 12% αποτελεί πληθυσμό των Κ.Υ.Τ., το 40% του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ και το 48% διαμένει στις λοιπές Δομές. Ο αριθμός των συνολικά διαμενόντων στην Επικράτεια κατά τον Ιούνιο του 2022 παρουσιάζεται μειωμένος κατά 58% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021. Υπογραμμίζεται ότι σε όλη την επικράτεια οι διαμένοντες στις Δομές, στα Κ.Υ.Τ. και στα διαμερίσματα του ΕΣΤΙΑ αποτελούν κατά μέσο όρο το 0,19% του πληθυσμού βάσει τις απογραφής του 2011. Σε όλες τις περιφέρειες της χώρας είναι κάτω από το 0,21% με εξαίρεση τις Περιφέρειες του Βόρειου Αιγαίου (0,95%), της Στερεάς Ελλάδας (0,55%) και της Ηπείρου (0,34%). Οι Διαμένοντες στα Νησιά κατά τον μήνα Ιούνιο του 2022 αποτελούν το 11% επί του συνόλου των διαμενόντων σε όλη την Επικράτεια, ενώ οι διαμένοντες στην ενδοχώρα αποτελούν το 89% επί του συνόλου των διαμενόντων στην Επικράτεια. Το αντίστοιχο ποσοστό τον Ιούνιο του 2021 κυμάνθηκε στο 15% για τα νησιά και 85% για την ενδοχώρα. Το ποσοστό των προ-καταγραφών στα νησιά για τον μήνα Ιούνιο του 2022 είναι 30% επί του συνόλου και στην ενδοχώρα 70% επί του συνόλου. Τα ποσοστά που παρατηρούνται στις αιτήσεις Ασύλου είναι 21% επί του συνόλου για τα νησιά και 79% επί του συνόλου στην ενδοχώρα. Οι αιτήσεις Ασύλου τον Ιούνιο του 2022 ήταν αυξημένες κατά 12% σε σχέση με τον Μάιο του 2022 ενώ οι προ-καταγραφές αυξημένες κατά 10%.7. Οι 8.188 καταληκτικές πράξεις Α΄ βαθμού για τον Ιούνιο του 2022 αναλύονται ως εξής: 24,6% αφορούν σε θετικές αποφάσεις, το 24,2% αρνητικές και το 51,2% αφορούν σε πράξεις διακοπής. Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2022 το 30,5% για των καταληκτικών πράξεων Ά βαθμού αφορούν αρχειοθετήσεις προ-καταγραφών (2.494). Oι εκκρεμότητες των προκαταγραφών μειώθηκαν κατά 77%, οι εκκρεμείς αποφάσεις Α΄ βαθμού μειώθηκαν κατά 61% ενώ οι εκκρεμείς Αποφάσεις Β΄ Βαθμού αυξήθηκαν κατά 26% (συνολική μείωση -59%), με την εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων της υπηρεσίας να προχωρά. Στη σύγκριση του Ιουνίου του 2022 με τον Μάιο του 2022, η συνολική μείωση των εκκρεμοτήτων είναι 16% Στη σύγκριση του αριθμού των προσφυγών (3.889) που κατατέθηκαν το 2ο τρίμηνο του 2022 με τον αριθμό των προσφυγών (4.413) που κατατέθηκαν κατά το 1ο τρίμηνο του 2022 προκύπτει μείωση της τάξης του 12%. Από τη σύγκριση του αριθμού των προσφυγών του 2ου τριμήνου του 2022 με τον αριθμό των προσφυγών (4.289) του κατατέθηκαν το 2ο τρίμηνο του 2021 προκύπτει μείωση των προσφυγών της τάξης του 9%. Συνολικά οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών σε ισχύ τον Ιούνιο του 2022 ανέρχονται σε 470.331 μειωμένες κατά 29% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021 και μειωμένες κατά 26% σε σχέση με τον Μάιο του 2022. Οι τρείς κορυφαίες χώρες προέλευσης πολιτών τρίτων χωρών με άδειες διαμονής σε ισχύ είναι η Αλβανία σε ποσοστό 61,3%, η Κίνα σε ποσοστό 4,8% και ακολουθεί η Γεωργία σε ποσοστό 4,2%. Οι συνολικές άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή golden visa (αρχικές και ανανεώσεις) που ισχύουν τον Ιούνιο του 2022 ανέρχονται σε 10.262. Οι 9.075 (ποσοστό 88%) αφορούν αρχικές χορηγήσεις και οι 1.187 (ποσοστό 12%) αφορούν ανανεώσεις. Η κύρια χώρα προέλευσης των επενδυτών στη χώρα μας είναι οι υπήκοοι Κίνας, σε ποσοστό 65,6% και ακολουθούν κατά πολύ μικρότερα μεγέθη οι υπήκοοι Τουρκίας (6,5%) και Ρωσίας (4,7%). Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου περιλαμβάνει τακτικά ειδική αναφορά στους Ουκρανούς εκτοπισθέντες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελικόπτερο - Κωνσταντέλλος: οι “VIP επιβάτες” δεν θέλουν πάντα να ακολουθούν τους κανόνες

Γλύκας για Πισπιρίγκου: Όλα ανοιχτά στην δίκη, παρότι η κοινωνία “πιέζει” να μην βγει “αθώα”

Κορονοϊός - Παγώνη: δεν θα πει ο Τσίπρας πότε θα κάνει PCR test, o γιατρός θα το πει (βίντεο)