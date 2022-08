Θεσπρωτία

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της ληστείας με κουζινομάχαιρο σε ψιλικατζίδικο (βίντεο)

Ληστής με κουζινομάχαιρο "μπούκαρε" σε κατάστημα ψιλικών και άρπαξε τις εισπράξεις. Καρέ - καρέ η ένοπλη ληστεία.

Ληστεία σημειώθηκε σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απ' όπου άγνωστος, αφού ακινητοποίησε με την απειλή κουζινομάχαιρου τον υπάλληλο κι έναν πελάτη, άρπαξε γύρω στα 250 ευρώ και εξαφανίστηκε.

Η ληστεία έγινε χθες, στις 10.20 το βράδυ, σε κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου 109.

Τις κινήσεις του δράστη κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας της επιχείρησης, το οποίο κι εξετάζεται από την αστυνομία που διενεργεί αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.

