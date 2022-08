Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έβαλαν φωτιά σε ΑΤΜ και άρπαξαν τα χρήματα

Οι δράστες διέρρηξαν αρχικά ζαχαροπλαστείο στην πρόσοψη του οποίου βρίσκεται το μηχάνημα.



Φωτιά σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) που βρίσκεται σε κατάστημα εμπορικού κέντρου επί της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, σημειώθηκε στις 4 τα ξημερώματα.

Άγνωστοι αφαίρεσαν κασετίνες με χρήματα, ενώ από τη φωτιά, προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο ΑΤΜ.

Όπως έγινε γνωστό, οι δράστες διέρρηξαν αρχικά ζαχαροπλαστείο στην πρόσοψη του οποίου βρίσκεται το μηχάνημα. Αφού εισήλθαν στο κατάστημα «περιεργάστηκαν» με εργαλεία το τμήμα του ΑΤΜ όπου βρίσκονται οι κασετίνες με τα χρήματα. Τότε φαίνεται να προκλήθηκε και η φωτιά, την οποία κλήθηκε να σβήσει η Πυροσβεστική, που έφτασε στο σημείο με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

