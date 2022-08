Ρεθύμνου

Γυναικοκτονία στο Ρέθυμνο: προφυλακιστέος ο 60χρονος

Στη φυλακή οδηγείται ο καθ' ομολογίαν συζυγοκτόνος. Τι ανέφερε στην απολογία του.

Στη φυλακή οδηγείται ο 60χρονος καθ΄ομολογίαν συζυγοκτόνος που σκότωσε τη γυναίκα του με τρεις μαχαιριές στον λαιμό, στο Ρέθυμνο, καθώς κρίθηκε μετά την απολογία του και με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα προφυλακιστέος.

Το πρωί ο καθ’ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο στον ανακριτή, στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου.

Στην απολογία του ο 60χρονος ισχυρίστηκε επανέλαβε ότι η 56χρονη του επιτέθηκε πρώτη φραστικά και μάλιστα του πέταξε ένα πιάτο.

Εκείνος θόλωσε και έγινε το κακό. «Θόλωσα. Δεν ξέρω τι έκανα», φέρεται να είπε συγκεκριμένα. Μάλιστα όπως είπε μετά το γάμο του παιδιού τους εκείνη έφυγε από το σπίτι και επέστρεψε μετά από 16 ημέρες.

