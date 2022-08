Κιλκίς

Κιλκίς: Στη φυλακή για τον ξυλοδαρμό εγκύου

Τέσσερα άτομα οδηγούνται στη φυλακή για τον ξυλοδαρμό εγκύου που έχασε το μωρό της όταν ξυλοκοπήθηκε.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι τέσσερις αλλοδαποί που συνελήφθησαν μετά την καταγγελία 30χρονης από τον Λίβανο ότι έπεσε θύμα ληστείας, με συνέπεια να χάσει το έμβρυο που κυοφορούσε λόγω των χτυπημάτων που δέχθηκε. Το περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνέβη το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε αγροτική περιοχή στο Μικρόδασος Κιλκίς, κοντά στα σύνορα της Ελλάδος με τη Βόρεια Μακεδονία.

Η παθούσα κινούνταν πεζή μαζί με τον 35χρονο σύζυγό της και τα πέντε ανήλικα παιδιά τους (3 έως 13 ετών), αλλά κι ένα ακόμη συγγενικό τους πρόσωπο. Την πολυμελή οικογένεια φαίνεται ότι είχε αναλάβει να βοηθήσει τετραμελής συμμορία διακινητών για να κινηθεί μέσα από παράνομα περάσματα, με σκοπό να εξέλθει παράνομα από τη χώρα μας. Ένας εκ των διακινητών -πρόκειται για 30χρονο Πακιστανό- επιτέθηκε στην εγκυμονούσα, χτυπώντας τη βίαια για να της αποσπάσει 2000 ευρώ που είχε πάνω της, ενώ επιτέθηκε και σ' ένα από τα παιδιά, όταν αυτό έσπευσε να προστατεύσει την μητέρα του. Η γυναίκα, όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο, διαπίστωσε ότι είχε διακοπεί η κύησή της.

Οι διακινητές τράπηκαν σε φυγή αλλά μετά από αστυνομικές αναζητήσεις συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη. Εκτός από τον 30χρονο πρόκειται για δύο συμπατριώτες του κι έναν άνδρα από τη Συρία (κατά περίπτωση 20 και 21 ετών). Ο πρώτος αντιμετώπιζε κατηγορίες συνδεόμενες με τη ληστεία και τη διακοπή κύησης καθώς επίσης για διευκόλυνση εξόδου από την ελληνική επικράτεια, πράξη για την οποία διώκονται οι τρεις συγκατηγορούμενοί του.

Ανακριτής και εισαγγελέας, μετά την απολογία τους, τούς έκριναν προσωρινά κρατούμενους καθώς δεν δέχθηκαν τις εξηγήσεις που έδωσαν, περιγράφοντας τη δική τους θέση για την υπόθεση.

