Κέρκυρα

Φωτιά στην Κέρκυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πώς ξέσπασε η φωτιά.



Φωτιά στην Κέρκυρα ξέσπασε πριν από λίγο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο εκτείνεται σε δάσος κοντά σε κατοικημένη περιοχή Νότια της Λευκίμμης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Λευκίμμη Κέρκυρας.????? Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 7, 2022

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 30 πυροσβεστές, 1 πεζοπόρο, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Αμπτουλχαμίντ Χαν” - Τσελίκ: Κανείς να μην δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Σκότωσε την Νικολέτα και το “έσκασε” με τρένο από την Αθήνα

Ρόδος - Τροχαίο: Πέθανε η 62χρονη τουρίστρια