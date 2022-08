Θεσσαλονίκη

Χαλκιδική: νεκρή εντοπίστηκε λουόμενη

Φως στα αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας Διονυσίου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής, 81χρονη γυναίκα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την 81χρονη στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

