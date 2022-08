Μαγνησία

Βόλος: ήταν νεκρή στο σπίτι της επί μία εβδομάδα

Η γειτονιά κινητοποίησε τις Αρχές, που έφτασαν στο σημείο για να εντοπίσουν το μακάβριο εύρημα.

Νεκρή στο σπίτι της βρέθηκε μία γυναίκα, στη Νέα Ιωνία Βόλου, το Σάββατο.

Οι γείτονες ενημέρωσαν την αστυνομία στις πολυκατοικίες του Ξηρόκαμπου οι οποίοι κινητοποιήθηκαν από την έντονη δυσοσμία.

Η υπέρβαρη γυναίκα ζούσε μόνη της καθώς ο αδελφός της νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο μετά από τροχαίο. Εκεί μεταφέρθηκε και η σορός της γυναίκας.

Η 72χρονη είχε τουλάχιστον μία εβδομάδα νεκρή, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις. Δίπλα της βρέθηκε συσκευή οξυγόνου και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πέθανε από ανακοπή.

