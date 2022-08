Ρεθύμνου

Αλκοόλ: Σύλληψη 46χρονου για υπερβολική κατανάλωση από ανήλικο

Ποια είναι η κατάσταση του 17χρονου μαθητή. Ποιος είναι άνδρας που συνελήφθη ως υπαίτιος.

Με συμπτώματα οξείας μέθης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο χθες Κυριακή, ένας 17χρονος μαθητής.

Ο ανήλικος κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στη διάρκεια γιορτής που πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο σχολείου στο Ρέθυμνο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 46χρονου Προέδρου του Αθλητικού σωματείου, ως υπαίτιου για την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικο του οποίου η υγεία τέθηκε σε κίνδυνο.

