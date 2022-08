Κορινθία

Πυροβολισμοί στην Κόρινθο - Καταδίωξη για τους δράστες

Η έρευνα για τον εντοπισμό των συμπλεκόμενων συνεχίζεται, ενώ έχει γίνει μία σύλληψη.

Ένα επεισόδιο πυροβολισμών σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, στην Κόρινθία.

Πιο συγκεκριμένα, δύο ομάδες Ρομά ήρθαν στα χέρια στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο Κοκκώνι Κορινθίας, με αποτέλεσμα να πέσουν πυροβολισμοί.

Στο σημείο έφτασε ισχυρή αστυνομική δύναμη όπου έγινε και καταδίωξη των ατόμων σε όλη την περιοχή.

Έως αυτή την ώρα γίνονται αναζητήσεις για τα άτομα που πυροβόλησαν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει συλληφθεί ένα άτομο.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βέλου-Βόχας.

korinthostv.gr

