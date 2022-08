Κυκλάδες

Σαντορίνη: Συλλήψεις για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες στο αεροδρόμιο του νησιού. Πως τους εντόπισα οι αρχές.

Είκοσι οκτώ αλλοδαποί συνελήφθησαν, μέσα σε δύο μόλις ημέρες στο αεροδρόμιο Θήρας, γιατί προσπάθησαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία συνελήφθησαν το διήμερο 20 και 21 Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Θήρας, είκοσι οκτώ αλλοδαποί ηλικίας από 21 έως 59 ετών, οι οποίοι κάνοντας χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων επιχείρησαν να επιβιβαστούν κατά περίπτωση σε πτήσεις με προορισμό την Ιταλία, Γερμανία και Αυστρία.

Τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και οι κάρτες επιβίβασης που κατείχαν, κατασχέθηκαν.

