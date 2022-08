Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: αστυνομικός χτύπησε την πρώην σύζυγό του

Τι καταγγέλει η πρώην σύζυγος του αστυνομικού για το περιστατικό βίας εναντίον της.

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ένας 39χρονος αστυνομικός χτύπησε την πρώην σύζυγό του, αστυνομικός κι εκείνη, έξω από το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», στο κέντρο της πόλης.

Μάλιστα παρούσα στο συμβάν φέρεται να ήταν σύμφωνα με την καταγγελία ήταν και η 37χρονη σύντροφος του 39χρονου.

Η 41χρονη πρώην σύζυγος του αστυνομικού κατέθεσε μήνυση σε βάρος του 39χρονου αλλά και της 37χρονης.

Ο 39χρονος και η 37χρονη συνελήφθησαν από τις αρχές.

Πηγή: thestival.gr

