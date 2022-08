Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: κλείδωσε την ηλικιωμένη μητέρα της στο μπαλκόνι κι έφυγε

Η ηλικιωμένη ανέφερε πως αυτό γινόταν για περίπου έναν χρόνο. Τι α-πάντησε η κόρη της για το περιστατικό.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό, συνέβη στη Θεσσαλονίκη, καθώς μία γυναίκα κλείδωνε την ηλικιωμένη μητέρα της στο μπαλκόνι και έφευγε από το σπίτι.

Η 50χρονη, καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης εννέα μηνών, με τριετή αναστολή, από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, γιατί κλείδωσε την 85χρονη μητέρα της στο μπαλκόνι κι έφυγε από το σπίτι. Η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για έκθεση ηλικιωμένου και για παράνομη κατακράτηση.

Το δικαστήριο της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ αποφάσισε η έφεση της να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινή. Το περιστατικό έγινε στις 12 Αυγούστου σε διαμέρισμα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η ηλικιωμένη από το μπαλκόνι που βρισκόταν άρχισε να καλεί σε βοήθεια και οι γείτονες κάλεσαν την αστυνομία.

«Μας είπαν ότι η γυναίκα έχει δύο κόρες που την κλειδώνουν στο μπαλκόνι και φεύγουν, το τελευταίο χρόνο. Κινδύνευε η ζωή της. Καλέσαμε κλειδαρά και ανοίξαμε την πόρτα» κατέθεσε ο μάρτυρας αστυνομικός που επιλήφθηκε του συμβάντος. Ο ίδιος επισήμανε ότι οι δύο αδελφές αναζητήθηκαν. Η κατηγορούμενη- η οποία διαμένει μόνιμα μαζί με την παθούσα- δεν απαντούσε στο τηλέφωνο, επί τρεις ώρες, ενώ η άλλη αδελφή έφτασε από την Πρέβεζα, μέσα σε 3,5 ώρες, για να δώσει κατάθεση.

«Δεν έχω κανένα παράπονο από την κόρη μου. Κακία στιγμή ήταν. Εγώ εκεί το αποδίδω» ανέφερε η 85χρονη- μητέρα, η οποία κατέθεσε υποβασταζόμενη, λόγω γήρατος και προβλημάτων υγείας. «Πρώτη φορά έμεινα μόνη στο σπίτι. Με φροντίζει, δεν μου λείπει τίποτα. Δεν έχω παράπονο από τις κόρες μου» συμπλήρωσε.

Στην κατάθεση της προς την αστυνομία που αναγνώστηκε στο δικαστήριο, η άλλη αδελφή είπε για την κατηγορούμενη ότι «δεν έχει άλλους πόρους ζωής και ότι διαμένει με την ηλικιωμένη μητέρα τους, η οποία πάσχει από άνοια. Ζει από τη σύνταξη της και από ένα ενοίκιο. Μου είπαν ότι την άφησε μόνη στο μπαλκόνι και η μητέρα φώναζε βοήθεια. Έχει συμβεί αυτό τουλάχιστον 20 φορές. Με παίρνουν τηλέφωνα κάθε μέρα. Δεν θέλει να την στείλουμε σε γηροκομείο γιατί θα χάσει τη σύνταξη» κατέθεσε η μάρτυρας.

Στην απολογία της η κατηγορούμενη, η οποία δήλωσε ότι είναι γιατρός, εξήγησε ότι έχει μοιραστεί την οικογενειακή περιουσία με την αδελφή της. «Πριν 1,5 χρόνο έχω έρθει στην Ελλάδα από την Αμερική. Συνεννοούμαστε μια χαρά με την μητέρα μου. Μπορεί να λείψω κάποιες ώρες αλλά τη φροντίζω. Δεν έχω καλές σχέσεις με την αδελφή μου. Δεν έρχεται να φέρει ούτε ένα πιάτο φαΐ. Η μαμά μου θέλει να αλλάξει τη διαθήκη. Έχω αντικείμενα αξίας που δεν χωρούν σε θυρίδα γι’ αυτό κλείδωσα. Δεν θέλω να την κλείσω σε ίδρυμα γιατί μας μεγάλωσε με τον καλύτερο τρόπο. Πήρα εγώ την ευθύνη για την μαμά. Έχει σώας τας φρένας. Πράγματι δεν απάντησα στο τηλέφωνο. Εγώ όμως έδωσα το κλειδί για να ανοίξουν» είπε.

Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να κηρυχθεί ένοχη σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

