Λαμία: επείγουσα διακομιδή παιδιού στο νοσοκομείο συνοδεία περιπολικού (βίντεο)

Το παιδί είχε πέσει από σκάλα στο σπίτι του κι έχασε τις αισθήσεις του.

Μία επείγουσα κλήση δέχτηκαν αστυνομικοί στη Λαμία, το μεσημέρι της Τρίτης.

Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε η συνδρομή περιπολικού από το Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και το Κέντρο του ΕΚΑΒ, για τη διακομιδή 4χρονου παιδιού που έπεσε από τις σκάλες στο σπίτι του σε χωριό του Δήμου Μακρακώμης, χάνοντας τις αισθήσεις του.

Στο Κέντρο Υγείας, του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ανέκτησε τις αισθήσεις του, όμως κρίθηκε απολύτως απαραίτητη η γρήγορη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας για πλήρη έλεγχο της κατάστασής του.

Για την έγκαιρη και ασφαλή διακομιδή του, ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας που συνόδευσε το ασθενοφόρο μέχρι την πύλη του Νοσοκομείου Λαμίας, όπου έφθασε σχεδόν μέσα σε μισή ώρα γύρω στις 14:30’.

Περιπολικά πρώτα του ΑΤ Σπερχειάδας και στη συνέχεια της Άμεσης Δράσης Λαμίας άνοιξαν το δρόμο στο ασθενοφόρο που έκανε χρήση σειρήνων, κατά μήκος της εθνικής οδού Λαμίας - Καρπενησίου. Στον Περιφερειακό, ανέλαβαν και οι μοτοσυκλετιστές της ΔΙ.ΑΣ., με μία μηχανή να συνοδεύει και μία δεύτερη να κρατά ανοιχτή την έξοδο πριν από το Νοσοκομείο Λαμίας.

