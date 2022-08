Ιωάννινα

Μέτσοβο: κεραυνός σκότωσε κοπάδι με πρόβατα

Δεκάδες πρόβατα βρήκαν τραγικό θάνατο από κεραυνό, όταν ξέσπασε μπόρα στην περιοχή του Μετσόβου.

Η κακοκαιρία που πλήτει την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, έπληξε και το Μέτσοβο.

Θύματα των καιρικών φαινομένων με τους κεραυνούς ήταν ένα κοπάδι πρόβατα, που τα σκότωσε κεραυνός το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κοπάδι βρισκόταν στη θέση «Βλάχα» όταν ξεκίνησε το καλοκαιρινό μπουρίνι.

Οι ξαφνικές καταιγίδες το διάστημα του καλοκαιριού συνήθως συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ως εκ τούτου απαιτείται μεγάλη προσοχή από τους ανθρώπους στην ύπαιθρο.

