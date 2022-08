Ρεθύμνου

Ρέθυμνο - επίθεση σε τουρίστες: ελεύθερος ο 36χρονος

Ο 36χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Οι εξηγήσεις που έδωσε και οι πλημμεληματικές διώξεις.

Ελεύθερος αφέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο 36χρονος ο οποίος απολογήθηκε για την καταδίωξη και την επίθεση τουριστών στο Μυλοπόταμο, δίπλα από το αστυνομικό τμήμα.

Ο 36χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή – αν και φέρει πλημμεληματικές διώξεις – και έδωσε εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν το πρωί της 19ης Αυγούστου. Μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους μέχρι την δικάσιμο.

Υπενθυμίζεται ότι ο βασικός κατηγορούμενος είναι ο 38χρονος ο οποίο φέρει ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης βλάβης κατά συρροή με ρατσιστικά κίνητρα και αναμένεται να απολογηθεί αύριο στις 12.30 το μεσημέρι.

