Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεαρός έπεσε σε ρέμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολόκληρη επιχείρηση στήθηκε από την Πυροσβεστική για τη διάσωση του νεαρού άνδρα.

Παραλίγο τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας νεαρός, έπεσε σε ρέμα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τη διάσωσή του.

Πιο συγκεκριμένα, επιχείρηση για τη διάσωση ενός νεαρού ο οποίος έπεσε σε ρέμα στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου, στήθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης από την Πυροσβεστική.

Ο νεαρός μαζί με τον φίλο του κινούνται στην πρόεκταση Ολυμπιάδος, στην προσπάθεια του να περάσει το ρέμα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε μέσα σε αυτό.

Ο φίλος του ειδοποίησε την Πυροσβεστική. Έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα έσπευσαν άμεσα στο σημείο και έβγαλαν από το ρέμα τον νεαρό. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα: