Λευκάδα

Λευκάδα: Νεκρή βρέθηκε γυναίκα σε παραλία

Η γυναίκα εντοπίστηκε στην παραλία χωρίς τις αισθήσεις της. Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.



Νεκρή εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα σε παραλία στη Λευκάδα. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η 77χρονη γυναίκα, εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου, στην παραλία Βαθύ, χωρίς τις αισθήσεις της.

Αρχικά, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης από τους ιατρούς του δήμου Μεγανήσιου, με αρνητικά αποτελέσματα, ενώ στη συνέχεια η 77χρονη αλλοδαπή μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Λευκάδας και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Από το Α' Λιμενικό Τμήμα Νυδρίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

