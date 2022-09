Ηράκλειο

Τροχαίο: νεκρός οδηγός μηχανής σε σύγκρουση με αυτοκίνητο (εικόνες)

Οι διασώστες έφτασαν γρήγορα στο σημείο της τραγωδίας, αλλά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν το μοιραίο.

Ο επίλογος της ζωής του, στην Κρήτη, γράφτηκε στα 34 χρόνια της ζωής του, μετά από τροχαίο.

Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με τον άτυχο οδηγό να αφήνει την τελευταία του πνοή λίγα λεπτά αργότερα.

Όταν στο σημείο είχε φτάσει ασθενοφόρο και ο ίδιος ξεκινούσε για το νοσοκομείο.

Υπέκυψε στα σοβαρά του τραύματα και αργότερα οι προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, δεν απέδωσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης (31/8) όταν σημειώθηκε το τροχαίο.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στον επαρχιακό δρόμο Ρεθύμνου – Περάματος αυτοκίνητο είχε πλαγιομετωπική σύγκρουση με τη μηχανή που οδηγούσε, ο άτυχος νεαρός.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον 34χρονο οδηγό και τον παρέλαβαν για να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Στη διαδρομή όμως ο 34χρονος δεν άντεξε και υπέκυψε στα πολλαπλά τραύματα που είχε.

Σημειώνεται ότι η μηχανή είχε κατεύθυνση από το Ρέθυμνο προς το Πέραμα, ενώ το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τουρίστες, είχε κατεύθυνση από το Πέραμα προς το Ρέθυμνο.

Η Τροχαία Ρεθύμνου διεξάγει έρευνα αναφορικά με τα αίτια που οδήγησαν στο μοιραίο δυστύχημα.

