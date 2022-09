Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ομαδικός βιασμός 31χρονης από παρέα 8 ανδρών - Τέσσερις συλλήψεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην καταγγελία της η γυναίκα για την πολυμελή παρέα των ανδρών και τον βιασμό της. Πως έφτασε στα ίχνη τους η ΕΛ.ΑΣ. Τι έδειξε η έρευνα.

Στις 7 το πρωί της Δευτέρας 5 Σεπτεμβρίου μια 31χρονη Βρετανίδα μετέβη στο Α.Τ.Αρχαγγέλου Ρόδου και κατήγγειλε ότι έχει πέσει θύμα ομαδικού βιασμού.

Ειδικότερα, όπως κατήγγειλε στους αστυνομικούς, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Φαληράκι.

Όπως ανέφερε, περίπου μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, μετέβη σε club στο Φαληράκι για διασκέδαση με ομοεθνείς φίλες της, καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Εκεί γνωρίστηκαν με παρέα αλλοδαπών 5-8 ατόμων, υπηκόων Βελγίου, ηλικίας από 30 έως 35 ετών και στη συνέχεια αποχώρησαν όλοι μαζί και μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η ανωτέρω παρέα.

Σύμφωνα με όσα είπε, συνευρέθη ερωτικά με την συναίνεσή της στο μπαλκόνι και εντός του δωματίου με ένα άτομο από την παρέα των νεαρών. Στη συνέχεια, κι ενώ κατά την διάρκεια της πράξης η φίλη της είχε αποχωρήσει, ήρθε σε σεξουαλική επαφή παρά φύση και παρά την θέληση της με την υπόλοιπη παρέα των 5 έως 8 ατόμων. Στη συνέχειά αποχώρησε και επέστρεψε με ταξί στο ξενοδοχείο διαμονής της.

Επειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα προανάκρισης της του ΑΤ Αρχαγγέλου, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία των τεσσάρων δραστών, εντοπίστηκαν και προσήχθησαν όπου αναγνωρίστηκαν από την παθούσα

Οι δράστες συνελήφθησαν και μετά τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία θα παρουσιαστούν ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου.

Ηδη παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση ενώ ελήφθησαν δείγματα βιολογικού υλικού από τους δράστες

Απολογούμενοι οι ανωτέρω κατηγορούμενοι δεν αποδέχθηκαν την αποδιδόμενη σε βάρος τους κατηγορία.