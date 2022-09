Θεσσαλονίκη

Βία ανηλίκων: σχολείο έγινε “ρινγκ του μποξ” (βίντεο)

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτήν τη φορά σε αυλή σχολείο.

Αυλή δημοτικού σχολείου στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης μετατράπηκε σε ρινγκ του μποξ.

Το νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις, αφού τα παιδιά που «έστησαν τον αγώνα» στο 107ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, είχαν προσκαλέσει και κοινό.

Οι συμμετέχοντες στον αγώνα, μάλιστα, φορούσαν και γάντια του μποξ.

Το βίντεο σοκάρει.

