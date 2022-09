Κυκλάδες

Μύκονος: τουρίστρια καταγγέλει βιασμό σε beach bar

Ο άνδρας με χρήση βίας φέρεται να την εσυρε την κοπέλα στην παραλία και να τη βίασε σε ξαπλώστρα.

Ένα ακόμη περιστατικό βιασμού, καταγγέλθηκε στις Αρχές. αυτή τη φορά από αμερικανίδα τουρίστρια στη Μύκονο.

Όπως καταγγέλει η 26χρονη, ο δράστης την άρπαξε με τη βία από το χέρι, έπειτα την οδήγησε στην παραλία όπου και τη βίασε.

Η αμερικανίδα, είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, καθώς διασκέδαζε με τις φίλες της σε γνωστό beach bar στο νησί των ανέμων.

Μετά το σοκ, έσπευσε στην αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό. Οι Αρχές, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δράστη μετά την περιγραφή της κοπέλας.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε στους αστυνομικούς η Αμερικανίδα, διασκέδαζε μαζί με φίλες της στο beach bar και είχαν καταναλώσει αλκοόλ όταν την προσέγγισε ο δράστης και με γρήγορες κινήσεις τη φίλησε παρά τη θέλησή της και με τη χρήση βίας την τράβηξε από το χέρι την οδήγησε στην παραλία και τη βίασε πάνω σε ξαπλώστρα.

Η Αμερικανίδα αναγνώρισε το βιαστή της και έτσι σχηματίστηκε σε βάρος δικογραφία και το θύμα εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

