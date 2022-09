Εύβοια

Εύβοια: Θρήνος για το μωράκι που πέθανε από ηλεκτροπληξία

Το παιχνίδι με τα αδερφάκια του που κατέληξε σε τραγωδία και το μοιραίο εντομοαπωθητικό.

Σοκαρισμένη εξακολουθεί να παραμένει η τοπική κοινωνία, στο χωριό Αργυρό του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, στην Εύβοια, από τον θάνατο ενός μωρού 12 μηνών από ηλεκτροπληξία.

Όλα έγιναν όταν το μωράκι παίζοντας με τα 2 αδερφάκια του, ακούμπησε ένα εντομοαπωθητικό που βρισκόταν στην πρίζα. Η υψηλή τάση του ρεύματος πέρασε στο σώμα του παιδιού με συνέπεια να χάσει τη ζωή του.

Παρότι μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, και παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες του γιατρού το μωράκι όπως διαπιστώθηκε ήταν ήδη νεκρό. «Είχαν νεκρωθεί τα εγκεφαλικά του κύτταρα», είπε χαρακτηριστικά ο γιατρός.

