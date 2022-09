Θεσσαλονίκη

Τούμπα: Παρέα δέκα ατόμων χτύπησαν 26χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τι "βλέπει" η ΕΛΑΣ πίσω από την άγρια επίθεση.

Επίθεση με ξύλινο αντικείμενο από ομάδα δέκα ατόμων δέχθηκε 26χρονος, χθες το βράδυ, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα στην οδό Παπάφη 92.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου αντιμετωπίστηκαν τα τραύματά του και στη συνέχεια αποχώρησε.

Από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας διεξάγονται έρευνες για το επεισόδιο, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ έχει αποκλειστεί η εκδοχή των οπαδικών διαφορών.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγάλεω: έξωση και “λουκέτο” σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)

“Καλημέρα Ελλάδα”: Παράσυρση γυναίκας με εγκατάλειψη.... “στον αέρα” της εκπομπής (βίντεο)

Αντετοκούνμπο - Eurobasket: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της διοργάνωσης