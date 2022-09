Μεσσηνία

Μεσσηνία – κακοποίηση βρέφους: Ελεύθερος με όρους ο πατέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι όροι που τέθηκαν στον 20χρονο πατέρα του παιδιού, το οποίο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Κυπαρισσίας, ο 20χρονος, που φέρεται να κακοποίησε το τεσσάρων μηνών παιδί του, το οποίο εξακολουθεί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων, «Αγία Σοφία», στην Αθήνα.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του, ο συνήγορος υπεράσπισης του 20χρονου, Νίκος Αγγελόπουλος, «μετά την απολογία του κατηγορούμενου, με την σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και της εισαγγελέως, ο 20χρονος αφέθηκε ελεύθερος υπό τους όρους να παρουσιάζεται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα, να καταβάλλει, ως εγγύηση, το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ και να μείνει μακριά από το βρέφος μέχρι την διεξαγωγή της δίκης».

Επίσης, ο συνήγορος υπεράσπισης είπε στις δηλώσεις ότι «ο κατηγορούμενος από την πρώτη στιγμή υποστήριξε την αθωότητά του, ως προς την μη ύπαρξη δόλου να κακοποιήσει το παιδί, αφού ήταν η κακιά στιγμή».

Ακόμη, ο Νίκος Αγγελόπουλος ανέφερε ότι «η σύντροφος του κατηργημένου και μητέρα του βρέφους είναι από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του 20χρονου».

Ειδήσεις σήμερα:

Δυτική Όχθη: Νεκροί Παλαιστίνιοι σε ισραηλινή επιδρομή

Ηράκλειο: Έκανε μπάχαλο την πτήση και συνελήφθη

Μενίδι: Αυτοκίνητο παρέσυρε αστυνομικούς