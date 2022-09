Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - skimming: Προφυλακιστέοι οι άνδρες που κατηγορούνται ότι παγίδευσαν ΑΤΜ

Τι ανέφεραν στην απολογία τους. Συμβουλές ειδικών για ασφαλείς συναλλαγές σε ΑΤΜ.

Το δρόμο για τις φυλακές πήραν οι δύο Βούλγαροι που συνελήφθησαν κατηγορούμενοι ότι είχαν παγιδεύσει τέσσερα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ATM), τρία στη Θεσσαλονίκη κι ένα στα Γιαννιτσά, υποκλέπτοντας τα δεδομένα εκατοντάδων τραπεζικών καρτών. Μόνο στις περιπτώσεις των ΑΤΜ στη Θεσσαλονίκη - όπως ανακοίνωσε η αστυνομία - υπέκλεψαν τα δεδομένα τουλάχιστον 665 χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, οι οποίες και ακυρώθηκαν εγκαίρως από τα τραπεζικά υποκαταστήματα, με την αποτραπείσα ζημία να ξεπερνάει τις 665.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δράστες φαίνεται ότι είχαν τοποθετήσει μηχανισμούς στον καρτο-υποδοχέα των ΑΤΜ, καθώς κι ένα πλαστικό κάλυμμα στο οποίο είχε προσαρμοστεί κατάλληλα μικροκύκλωμα και κάμερα που επικολλούσαν στο επάνω πλαστικό περίβλημα του μηχανημάτων για την καταγραφή του μυστικού κωδικού PIN κατά την πληκτρολόγησή του από τον κάτοχο της κάρτας. Πρόκειται για μέθοδο που αποκαλείται διεθνώς «Skimming».

Οι μηχανισμοί είχαν τοποθετηθεί το διάστημα από 16 έως 18 Σεπτεμβρίου αλλά έγιναν αντιληπτοί και αμέσως οι αρμόδιες αρχές προέβησαν στην ακύρωση των τραπεζικών καρτών, προτού δημιουργηθούν κάρτες - κλώνους και αφαιρεθούν χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι αλλοδαποί (στη δικογραφία περιλαμβάνεται και τρίτο πρόσωπο που αναζητείται) απολογήθηκαν στον ανακριτή Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη μέσω υπολογιστή, πράξεις τις οποίες οι ίδιοι αρνήθηκαν. Κατά πληροφορίες, αμφισβήτησαν ότι πρόκειται για τα πρόσωπα που παγίδευσαν τα επίμαχα ΑΤΜ κι ότι δεν βρέθηκαν καν στα συγκεκριμένα σημεία. Δεν έπεισαν όμως εισαγγελέα και ανακριτή που τους έκριναν προσωρινά κρατούμενους.

10+3 τρόποι προστασίας των συναλλαγών με ΑΤΜ

Αστυνομικές πηγές, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, τονίζουν ότι οι πολίτες οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τις συναλλαγές τους μέσω ΑΤΜ. Κατά τις ίδιες πηγές, ορισμένες χρήσιμες πρακτικές - συμβουλές για την προστασία των πολιτών και την ασφάλεια των συναλλαγών τους, είναι οι ακόλουθες:

* Να ελέγχουν προσεκτικά το χώρο γύρω από το ΑΤΜ για τυχόν ύποπτες κινήσεις, πριν την έναρξη της συναλλαγής

* Να βεβαιώνονται ότι στο χώρο που βρίσκεται το ΑΤΜ δεν υπάρχει κάποιο πρόσθετο εξάρτημα, του οποίου η παρουσία δεν δικαιολογείται

* Σε περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε ύποπτου αντικειμένου, αλλοιώσεων στη σχισμή υποδοχής της κάρτας, όπως στρεβλωμένο πλαίσιο, εκδορές, επιπλέον εξαρτήματα, τρύπες κλπ. να αποφεύγουν τη χρήση του συγκεκριμένου ΑΤΜ και να ειδοποιούν άμεσα την Τράπεζα

* Σε περίπτωση που το ΑΤΜ κρατήσει την κάρτα ή υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη συναλλαγή να επικοινωνούν μόνο με την τράπεζα που χορήγησε την κάρτα

* Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ανάληψης χρημάτων η συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί (π.χ. το ΑΤΜ δεν δίνει χρήματα), να ελέγχουν την απόδειξη της συναλλαγής. Εάν δεν ζητήθηκε προηγουμένως απόδειξη συναλλαγής, να τοποθετούν ξανά την κάρτα στο ΑΤΜ και να ελέγχουν το υπόλοιπο του λογαριασμού ή τις τελευταίες κινήσεις του

* Να μην εμπιστεύονται άγνωστους που προθυμοποιούνται να βοηθήσουν στο χειρισμό του ΑΤΜ ή ζητούν το ΡΙΝ της κάρτας

* Σε περίπτωση που το μηχάνημα παρουσιάσει οποιαδήποτε βλάβη να επικοινωνούν μόνο με τα τηλέφωνα της τράπεζας

* Κατά την πληκτρολόγηση του κωδικού ΡΙΝ να «προστατεύουν» το πληκτρολόγιο, ώστε να μην μπορεί κανείς στον περιβάλλοντα χώρο να αντιληφθεί τον τετραψήφιο μυστικό αριθμό

* Μετά την ολοκλήρωση της ανάληψης χρημάτων να μετρούν τα χρήματα με διακριτικότητα και όσο πιο σύντομα γίνεται

* Να φροντίζουν να μην είναι μόνοι όταν χρησιμοποιούν το ΑΤΜ κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε μη πολυσύχναστες περιοχές

* Να συνοδεύονται από δεύτερο άτομο εμπιστοσύνης όταν εκταμιεύουν μεγάλο χρηματικό ποσό από τραπεζικό κατάστημα

* Κατά την χρήση ΑΤΜ που βρίσκεται σε ειδικό θάλαμο να μην επιτρέπουν σε άγνωστα άτομα την είσοδο στο χώρο

* Να μην αφήνουν τα κλειδιά ή πολύτιμα αντικείμενα στο αυτοκίνητό ενώ χρησιμοποιούν ΑΤΜ και να μην αφήνουν την μηχανή του αυτοκινήτου αναμμένη.

