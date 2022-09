Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεαρή φοιτήτρια μετέφερε παράνομα μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίστηκε η νεαρή κοπέλα μετά τη σύλλληψή της.

Νεαρή φοιτήτρια συνελήφθη κατηγορούμενη για παράνομη μεταφορά μεταναστών, στην περιοχή της Ασπροβάλτας, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Κλήθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερη υπό τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 3.000 ευρώ.

Η νεαρή γυναίκα (ημεδαπή) φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε να κάνει την μεταφορά - χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο τής οικογενείας της - επειδή είχε ένα παλιό χρέος σε αλλοδαπό. «Φοβόμουν επειδή του χρωστούσα χρήματα και με την μεταφορά αυτή θα συμψηφιζόταν» είπε, κατά πληροφορίες, στην απολογία της.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν ομόφωνα να την αφήσουν ελεύθερη μέχρι τη δίκη, με μόνο όρο την καταβολή χρηματικής εγγύησης.

Αστυνομικοί την εντόπισαν τα προηγούμενα 24ωρα να οδηγεί αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν πέντε Πακιστανοί υπήκοοι που δεν διέθεταν έγγραφα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: Στην Ευρώπη έχουμε κρατικοποιήσεις, εδώ έχουμε μοντέλο πριμοδότησης της αισχροκέρδειας

Αττική Οδός - Τροχαίο: νεκρός αστυνομικός οδηγός μηχανής

ΗΠΑ: ελάφι έκανε... τεράστιο άλμα πάνω από αυτοκίνητο (βίντεο)