Καβάλα: Tα τελευταία λόγια του 56χρονου που σκότωσε γυναίκα και μωρό

Τι αναφέρει για το έγκλημα ο αντιδήμαρχος Ορεινού, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έμαθαν για την τραγωδία.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ορεινού Καβάλας, όπου τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (30/9) ένας 56χρονος σκότωσε την 30χρονη γυναίκα του και το παιδί του στο χωριό Λεκάνη. Τι αναφέρει για το έγκλημα ο αντιδήμαρχος Ορεινού, Ιωάννης Τερζόπουλος, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που έμαθαν για την τραγωδία.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Ορεινού την στιγμή που εκτυλίχτηκε η τραγωδία βρισκόταν στο καφενείο με έναν εκ των ξαδέρφων του δράστη όταν και ενημερώθηκαν για το τι ακριβώς συνέβη.

«Χτύπησε το τηλέφωνο του ξαδέρφου όπου τον ειδοποίησε ο άλλος ξάδερφος του δράστη να μεταβεί γρήγορα στον στάβλο γιατί όπως του είπε “κάτι είχε συμβεί”» είπε ο κ. Τερζόπουλος και συνέχισε λέγοντας πως «έφυγε αναστατωμένος και κατάλαβα πως κάτι κακό είχε συμβεί. Μέσα σε λίγα λεπτά με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ο άνδρας σκότωσε την γυναίκα του και το παιδί του και μετά αυτοκτόνησε. Μάλιστα με κάλεσε να πάω από εκεί να δω τι συνέβη ωστόσο αρνήθηκα αυτό το αποτρόπαιο θέαμα. Δεν μπορούσα να πάω από εκεί» συμπλήρωσε.

Υπήρχε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού

«Το ζευγάρι εδώ και δύο-τρεις μήνες βρισκόταν σε διάσταση. Είχε χωρίσει και μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες έγινε και δικαστήριο σχετικά με την επιμέλεια του παιδιού» τόνισε ο αντιδήμαρχος Ορεινού ο οποίος επισήμανε πως το παιδί δεν ήταν καν ενός έτους. «Πριν το καλοκαίρι όλα έδειχναν να είναι καλά, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα συμβεί μετά από λίγους μήνες».

«Παγωμένη» η τοπική κοινωνία του Ορεινού Καβάλας

Συγκλονισμένη, όπως αναμενόταν, είναι όλη η τοπική κοινωνία του Ορεινού Καβάλας, όπου ανήκει και το χωριό Λεκάνη όπου και σημειώθηκε το διπλό έγκλημα, ενώ στην συνέχεια ο 56χρονος έβαλε τέλος και στη δική του ζωή.

«Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει τι έγινε. Ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος στο χωριό αλλά και σε όλη την Καβάλα, όπου αρχίζουν όλοι να μαθαίνουν τι ακριβώς συνέβη. Χάθηκαν άδικα ένα μωρό και μια γυναίκα» τόνισε ο κ. Ιωάννης Τερζόπουλος ο οποίος κλείνοντας είπε πως «αυτήν την ώρα πηγαίνει ασθενοφόρο ώστε να παραλάβει τους τρεις νεκρούς».

