Δωδεκανήσα

Ρόδος: εκβιασμός ανήλικης με γυμνές φωτογραφίες στο Instagram

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως ο άνδρας, κατάφερε μέσω απειλών, να πείσει το κορίτσι να του στείλει γυμνές φωτογραφίες της. Τι εξομολογήθηκε το κορίτσι στην μητέρα της.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από χθες μια νέα υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης μιας ανήλικης από «δράκο» του Instagram ο οποίος κατόρθωσε, με απειλές κατά της ζωής μελών της οικογένειας της και της ίδιας, να την πείσει να του αποστείλει γυμνές της φωτογραφίες!

Πιο συγκεκριμένα, μια 15χρονη κατήγγειλε προχθές στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού ότι πριν από λίγες ημέρες δέχτηκε ένα αίτημα φιλίας στον λογαριασμό της στο Instagram από ένα άγνωστο σ’ αυτήν άτομο με το οποίο άρχισε να συνομιλεί.

Στην πορεία την απείλησε ότι θα έκανε κακό στην οικογένειά της αν δεν του απέστελλε γυμνές της φωτογραφίες και το κορίτσι φοβούμενο ενέδωσε. Ακολούθως, το άγνωστο αυτό πρόσωπο, που ήταν ιδιαίτερα πιεστικός, της ζητούσε να του αποστείλει κι άλλες γυμνές της φωτογραφίες απειλώντας την αυτή την φορά ότι αν δεν υπάκουε θα δημοσιοποιούσε τις φωτογραφίες που του είχε ήδη αποστείλει.

Η 15χρονη, όπως είπε στους αστυνομικούς, τον μπλόκαρε και ενημέρωσε τους γονείς της και τις αρχές.

Χθες εξετάστηκαν αρμοδίως και οι γονείς της, ενώ η δικογραφία που έχει σχηματιστεί θα υποβληθεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου. Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα παραγγελθεί η διενέργεια περαιτέρω προανάκρισης στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να εντοπιστούν τα ηλεκτρονικά ίχνη του δράστη και να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για να λογοδοτήσει.

Εν τω μεταξύ, για την 15η Δεκεμβρίου 2022 αναβλήθηκε χθες η εκδίκαση ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κω της πολύκροτης υπόθεσης σύλληψης ενός 22χρονου στρατιωτικού στη Λέρο και μιας 16χρονης μαθήτριας, οι οποίοι κατηγορούνται για revenge porn σε βάρος μιας συνομήλικης της 16χρονης ερωμένης του στρατιωτικού. Η υπόθεση αναβλήθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων του βορείου συγκροτήματος από τα καθήκοντά τους εξαιτίας των προβλημάτων που υφίστανται στην λειτουργία του Ειρηνοδικείου Καλύμνου.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», το Αστυνομικό Τμήμα Λέρου σχημάτισε δικογραφία εις βάρος ενός 22χρονου οπλίτη και μιας 16χρονης για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, εκδικητική πορνογραφία, πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων κατά συναυτουργία με θύμα μια 16χρονη. Την 21.30 ώρα της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 ο 47χρονος πατέρας και η 50χρονη μητέρα της 16χρονης κατήγγειλαν ενόρκως ότι η ανήλικη κόρη τους τους ενημέρωσε ότι χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό της στο “instragram” συνομιλούσε από την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022 έως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, με αρχικά άγνωστο σ’ αυτήν άτομο και στη συνέχεια αφού τον γνώρισε αντάλλασσε μαζί του μηνύματα και φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου ενώ διάφορες γυμνές φωτογραφίες, της ίδιας, τις οποίες του απέστειλε, διέρρευσαν σε άτομα του σχολείου της.

Ενημέρωσε εξάλλου τους γονείς της ότι έμαθε από φίλη της ότι τα άτομα που χρησιμοποιούσαν το προφίλ με το οποίο συνομιλούσε στο Instagram ήταν ο 22χρονος και η 16χρονη. Οι δράστες συνελήφθησαν την 22.30 ώρα της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 εντός των ορίων του αυτοφώρου και θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αυτοφώρου, ενώ κατασχέθηκαν τα κινητά τους τηλέφωνα μαζί με τις κάρτες sim για να αποσταλούν προς έλεγχο στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την κατάθεση του πατέρα, που βασίζεται στα όσα του εξιστόρησε η ανήλικη κόρη του, ο 22χρονος της είχε πει ότι είναι από την Αθήνα, ότι είναι 19 ετών και ότι άρχισε να της συνομιλεί ερωτικά την 26η Σεπτεμβρίου 2022. Της ζήτησε να του στείλει γυμνές φωτογραφίες και η 16χρονη του έστειλε φωτογραφίες με τα εσώρουχά της. Ο πατέρας της 16χρονης κατήγγειλε ότι ο 22χρονος απείλησε το παιδί ότι αν δεν του στείλει εντελώς γυμνές φωτογραφίες θα έστελλε εκείνες με τα εσώρουχά της στην αστυνομία και το κορίτσι επειδή φοβήθηκε υπάκουσε και ακολούθως ο ενήλικος της απέστειλε γυμνές φωτογραφίες δικές του με κρυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Ο πατέρας της ανήλικης μίλησε μάλιστα με τον 22χρονο ο οποίος του είπε ότι το έκανε για πλάκα!! Η μητέρα της δε κατήγγειλε ότι γυμνές φωτογραφίες του παιδιού έχουν διαρρεύσει σε απροσδιόριστο ακόμη αριθμό ατόμων στο νησί.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νίκαια - Απόπειρα γυναικοκτονίας: “την μαχαίρωσα γιατί δεν ήταν καλή γυναίκα” (βίντεο)

Ναυάγια σε Λέσβο - Κύθηρα: “τα πτώματα παραμένουν στην θάλασσα” (βίντεο)

Ο Ακάρ στο πιλοτήριο του Eurofighter Typhoon (εικόνες)