Revenge porn στη Λέρο: “Το κάναμε για πλάκα” λέει ο 22χρονος

Σοκ έχει προκαλέσει στη Λέρο η είδηση για τη σύλληψη ενός 22χρονου στρατιωτικού και μιας 16χρονης μαθήτριας με την κατηγορία της εκδικητικής πορνογραφία (revenge porn) σε βάρος της επίσης 16χρονης ερωμένης του στρατιωτικού.

«Το κάναμε για πλάκα», ισχυρίστηκε ο 22χρονος στρατιωτικός, ο οποίος μαζί με την 16χρονη φίλη του θεώρησαν πως… ήταν αστείο να δημιουργήσουν ψεύτικο προφίλ και να ζητούν γυμνές φωτογραφίες από ένα 16χρονο κορίτσι στη Λέρο.

Πριν από δύο εβδομάδες ο 22χρονος μαζί με την 16χρονη φίλη του, αφού δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ στο Instagram, ξεκίνησαν να συνομιλούν με την ανήλικη. Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους που κράτησε μέχρι την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου αντάλλασσαν μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο ερωτικού περιεχομένου.

Η ανήλικη μαθήτρια πληροφορήθηκε πως φωτογραφίες της με ερωτικό περιεχόμενο βρίσκονταν στα χέρια κάποιων συμμαθητών της και αμέσως ενημέρωσε τους γονείς της οι οποίοι μετέβησαν στο ΑΤ Λέρου για να το καταγγείλουν.

Ο πατέρας της μαθήτριας μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και είπε πως "ήρθε το παιδί και μου είπε πως έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες της και πως την εκβιάζουν ότι θα διαρρεύσουν κι άλλες και βίντεο, ευτυχώς οι αρχές του νησιού κινήθηκαν γρήγορα και εντοπίστηκαν άμεσα".

Άμεσα οι αστυνομικοί του ΑΤ Λέρου έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, έφτασαν στα ίχνη του 22χρονου στρατιωτικού και της 16χρονης συντρόφου του, του οποίους συνέλαβαν προκειμένου να παραπεμφθούν ενώπιον του εισαγγελέα στην Κω.

