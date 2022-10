Αχαΐα

Σεξουαλική κακοποίηση μωρού: Μητέρα κατήγγειλε τους γονείς της

Θρίλερ με την καταγγελία γυναίκας κατά των γονιών της, για σεξουαλική κακοποίηση του λίγων μηνών βρέφους της.

Ότι ο πατέρας και η μητέρα της κακοποίησαν σεξουαλικά το μωρό της, κατήγγειλε μία γυναίκα που πήγε το 9 μηνών αγοράκι της στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας το μεσημέρι της Κυριακής.

Το προσωπικό του νοσοκομείου ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, ενώ η μητέρα ήθελε να πάρει το μωρό και να φύγουν, παρά το ότι εκείνο χρειαζόταν νοσηλεία και αντιμετώπιζε προβλήματα αφυδάτωσης.

Στο νοσοκομείο έσπευσαν αστυνομικοί και σχηματίστηκε δικογραφία για τη διερεύνηση της καταγγελίας, ενώ η μητέρα «μάζεψε» την καταγγελία της.

Στα πλαίσια των ενεργειών της ΕΛ.ΑΣ. το 9 μηνών αγοράκι θα εξεταστεί και απο ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα της καταγγελίας.

Ωστόσο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμιζε στο tempo24.news πως η καταγγελία της γυναίκας διερευνάται προσεκτικά, ιδιαίτερα σε σχέση με το αληθές των ισχυρισμών της.

