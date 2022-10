Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεαροί προσπάθησαν να ληστέψουν ανήλικο

Ο ανήλικος για να προστατευθεί μπήκε σε παρακείμενο κατάστημα.

Ακόμη ένα περιστατικό βίας από νεαρά άτομα έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Δευτέρας.

Ομάδα νεαρών ατόμων προσπάθησε να ληστέψει έναν ανήλικο, ο οποίος περπατούσε μόνος του στην οδό Καραολή και Δημητρίου.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο Thestival, οι τρεις δράστες καταδίωξαν και εγκλώβισαν το θύμα τους στη συμβολή της οδού Καραολή και Δημητρίου με την οδό 28ης Οκτωβρίου.

Εκεί προσπάθησαν να του αρπάξουν το σακίδιο, όμως εκείνος αντιστάθηκε και κάποιος από τους ληστές του επιτέθηκε σκίζοντάς του τη ζακέτα, Ένας περίοίκος, κατάφερε να φοβίσει τους δράστες φωνάζοντας πως θα καλέσει την αστυνομία και τότε, ο ανήλικος έτρεξε να προστατευθεί σε κατάστημα κοντά στο σημείο.

Οι δράστες με το άκουσμα πως θα κληθεί η αστυνομία, τράπηκαν σε φυγή και άμεσα έσπευσε η ΕΛΑΣ στο σημείο, όμως οι νεαροί είχαν εξαφανιστεί.

