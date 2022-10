Ηράκλειο

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 50χρονου (εικόνες)

Σε κλίμα οδύνης το "τελευταίο αντίο" στον 50χρονο που έχασε τη ζωή του στη φονική κακοκαιρία.

Ράγισαν καρδιές στο Ηράκλειο, στην κηδεία του 50χρονου Κώστα Βεργάκη.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον άτυχο 50χρονο που βρήκε φρικτό θάνατο μέσα στο όχημα του, όταν αυτό παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλει στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου.

Στις 15:30 το τελευταίο αντίο στην Ευγενία Κυρίλοβα

Το τελευταίο αντίο στην άτυχη 50χρονη Ευγενία Κυρίλοβα θα πουν φίλοι και συγγενείς το μεσημέρι της Δευτέρας στις 15:30.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι.

