Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε ισόγειο οικοδομής στην Θεσσαλονίκη

Οι φλόγες που επεκτάθηκε μέχρι τον πρώτο όροφο σήμαναν συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Φωτιά σε ισόγειο εγκαταλελειμμένης οικοδομής στην περιοχή του Βαρδαρίου προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, που κλήθηκε για την κατάσβεσή της. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 6 το πρωί, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στην οδό Οδυσσέως 19, σε κάθετο δρόμο της Λαγκαδά.

Κατά πληροφορίες φαίνεται να κάηκαν σκουπίδια, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν μέχρι τον πρώτο όροφο. Επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα έσπευσαν στο σημείο και την έσβησαν, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

