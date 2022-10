Λευκάδα

Λευκάδα: βρέθηκε νεκρό το ζευγάρι των αγνοούμενων (εικόνες)

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η διαδρομή του ζευγαριού που έφυγε απο το σπίτι του για να πάρει μέλι.

Τραγική εξέλιξη είχαν οι έρευνες για το ζευγάρι που είχε εξαφανιστεί στη Λευκάδα από την Τετάρτη το βράδυ.

Μετά από εκτενείς έρευνες, το ΙΧ του ζευγαριού, εντοπίστηκε σε χαράδρα, στην περιοχή Πόντι Βασιλικής. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, το ζευγάρι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις τους και αυτή την ώρα γίνονται προσπάθειες προσέγγισης και ανάσυρσής τους.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το ζευγάρι πήγαινε με το αυτοκίνητό του στο Αθάνι, για να αγοράσει μέλι. Όταν οι συγγενείς τους είδαν πως δεν επέστρεφαν, κάλεσαν τις αρχές και ξεκίνησε η επιχείρηση εντοπισμού τους.

Η αστυνομία, οι συγγενείς αλλά και η Πυροσβεστική που έσπευσε για βοήθεια χτενίζουν όλη την περιοχή γύρω από το Αθάνι, τη διαδρομή προς το Αθάνι αλλά και μακρύτερα από τη συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνθρωποι δεν έφτασαν ποτέ στον παραγωγό για να αγοράσουν το μέλι αν και είχαν τηλεφωνηθεί μαζί του.

Με τη συνδρομή ελικοπτέρου οι έρευνες συνεχίστηκαν το πρωί της Παρασκευής, οπότε και εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του ζευγαριού με τα δύο άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους.

