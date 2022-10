Τρίκαλα

Τροχαίο - Καλαμπάκα: διασωληνωμένη η γυναίκα που παρέσυρε ο άνδρας της στην λαϊκή (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο στην λαϊκή αγορά. Το αυτοκίνητο, εκτός ελέγχου, παρέσυρε πολίτες. Σε κατάσταση σοκ ο οδηγός φώναζε "σκότωσα την γυναίκα μου".

Σοβαρό τροχαίο συνέβη στην Καλαμπάκα, όταν ο οδηγός αγροτικού οχήματος, έχασε τον έλεγχο και παρέσυρε κόσμο στη λαϊκή αγορά στην Καλαμπάκα, με απολογισμό 4 τραυματίες, με μια εξ αυτών να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας – παραγωγός στην λαϊκή αγορά, πήρε το αγροτικό του για να φορτώσει τα προϊόντα που απέμειναν στον πάγκο του.

Ωστόσο, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, κόλλησε το γκάζι, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πάρει την κατηφόρα και να παρασύρει τη σύζυγό του. Κατά την τρελή πορεία του, το αυτοκίνητο πέρασε πάνω από ακόμα δυο πάγκους παρασύροντας και τραυματίζοντας ευτυχώς ελαφρά έναν άνδρα και μία γυναίκα ,πωλητές στη λαϊκή αγορά. Το αγροτικό σταμάτησε στην είσοδο καταστήματος όπου στεκόταν η ιδιοκτήτρια, η οποία απομακρύνθηκε εγκαίρως και δεν τραυματίστηκε.

Η άτυχη 80χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας και από εκεί, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

