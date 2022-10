Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν από γης και αέρος για την κατάσβεση της.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στα Αστεραίικα Ηλείας.

Η πυρκαγιά σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες, με ένα πεζοπόρο τμήμα, 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις δύο αεροσκάφη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτμος - Θάνατος καπετάνιου: το κρουαζιερόπλοιο “ρούφηξε” το ρυμουλκό

Ηράκλειο - Επίθεση με καυστικό υγρό: Στην ΜΕΘ ο 36χρονος με το βαρύ ποινικό παρελθόν

Κούγιας: Η Πισπιρίγκου έφαγε πολύ ξύλο στην Αστυνομία