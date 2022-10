Ρεθύμνου

Κρήτη: Παραδόθηκε ο οδηγός που εμπλέκεται σε τροχαίο με ακρωτηριασμό

Ο 36χρονος παρέσυρε και εγκατέλειψε 20χρονο μοτοσικλετιστή, του οποίου ο σοβαρός τραυματισμός οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ποδιού του, πάνω από το γόνατο.

Φωτογραφία αρχείου

Με την λήξη της αυτόφωρης διαδικασίας, το πρωί του Σαββάτου 23 Οκτωβρίου, παρουσιάστηκε στο Α.Τ Αγίου Βασιλείου ο 36χρονος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τον 20χρονο μοτοσικλετιστή στον Πλακιά τα ξημερώματα της Πέμπτης, συνοδεία του συνηγόρου του.

Ο εισαγγελέας Ρεθύμνου ζήτησε να μην δώσει κατάθεση ο 36χρονος αλλά απλώς να καταγραφούν τα στοιχεία του, δίνοντας παράλληλα την εντολή να αποσταλεί στον εισαγγελέα η δικογραφία κατά την ολοκλήρωση της ώστε να ασκηθεί στον 36χρονο ποινική δίωξη.

Οι τοπικές Αρχές της περιοχές, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχουν ήδη συλλέξει μαρτυρίες για το τροχαίο ενώ έχουν στα χέρια τους και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο αναμένεται να κατατεθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο σοβαρός τραυματισμός του 20χρονου οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ποδιού του, πάνω από το γόνατο.

Πηγή: neakriti.gr

