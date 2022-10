Δωδεκανήσα

Ρόδος: 20χρονη δέχθηκε σεξουαλική επίθεση ενώ επέστρεφε σπίτι

Ο άγνωστος την πλησίασε αθόρυβα από πίσω χωρίς να τον αντιληφθεί. Πώς κατάφερε να ξεφύγει.



Μια 20χρονη κοπέλα επέστρεφε στο σπίτι της στη Ρόδο λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν ξαφνικά δέχθηκε σεξουαλική επίθεση έξω από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου από έναν άγνωστο ο οποίος την πλησίασε αθόρυβα από πίσω χωρίς να τον αντιληφθεί.

Για καλή της τύχη, κράτησε την ψυχραιμία της και έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα ο σάτυρος να το βάλει στα πόδια. Η 20χρονη ειδοποίησε την Άμεση Δράση και οι αστυνομικοί που έφτασαν αμέσως ξεκίνησαν έρευνες στο πάρκο που βρίσκεται απέναντι από το Πανεπιστήμιο, όπου εντόπισαν κρυμμένο έναν 28χρονο Έλληνα. Η κοπέλα τον αναγνώρισε ανεπιφύλακτα και ο ίδιος ομολόγησε ότι αυτός της επιτέθηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 28χρονος «χούφτωσε» τα οπίσθια της εμβρόντητης νεαρής, προσβάλλοντας βάναυσα την τιμή της. Ο σάτυρος προσήχθη στην Ασφάλεια, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.

πηγή: protothema.gr

