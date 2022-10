Δωδεκανήσα

Πάτμος: Ο καπετάνιος του ρυμουλκού φώναζε στο κρουαζιερόπλοιο ότι θα τους πνίξει! (εικόνες)

Θρήνος για τον 45χρονο. Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για την στιγμή της τραγωδίας. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τα λάθη, λόγω των οποίων το κρουαζιερόπλοιο "ρούφηξε" και βύθισε το ρυμουλκό.

Αν και παραμένουν επισήμως αναπάντητα τα ερωτήματα της βύθισης του ρυμουλκού «ΠΟΘΗΤΟΣ» στο λιμάνι της Πάτμου, που βυθίστηκε Παρασκευή το βράδυ, έγκυρες πηγές, όπως αναφέρει το patmostimes.gr, αναφέρονται σε λάθος συντονισμό μεταξύ των δύο καπετάνιων, του ρυμουλκού και του κρουαζιερόπλοιου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ, κατά τη διαδικασία χειρισμών απόδεσης του κρουαζιερόπλοιου «AZAMARA JOURNEY» σημαίας Μάλτας, για την αναχώρηση του από το λιμάνι της Πάτμου, το ρυμουλκό δεν τοποθέτησε τον κάβο πάνω στον γάντζο ταχείας απασφάλισης, το κρουαζιερόπλοιο δεν αντιλήφθηκε το γεγονός και ξεκίνησε την αναχώρηση.

Το ρυμουλκό ευρισκόμενο εμπρός αριστερά του ΑΖΑΜΑΡΑ παρασύρθηκε σε μία απόσταση περίπου 200 μέτρων από το λιμάνι και 100 μέτρων από τον φάρο, βυθίστηκε και παρέσυρε στον θάνατο τον 45χρονο κυβερνήτης του σκάφους.

Στο ρυμουλκό επέβαιναν τα δύο από τα τρία μέλη του πληρώματος, ο 45χρονος καπετάνιος και ένας 26χρονος τρίτος μηχανικός και οι δύο από την Κάλυμνο. Ο μηχανικός κατάφερε να διασωθεί, ενώ ο καπετάνιος αγνοούμενος αρχικά, εντοπίστηκε λίγη ώρα νεκρός από ιδιώτη δύτη, μέσα στο ρυμουλκό σκάφος.

Από το Λιμεναρχείο Πάτμου αμέσως μετά τη βύθιση του ρυμουλκού εφαρμόστηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ ξεκίνησαν οι έρευνες από περιπολικό σκάφος του λιμενικού ιδιωτικά σκάφη και ιδιώτες δύτες. Πρώτα εντοπίστηκε το δεύτερο μέλος του πληρώματος ο 26χρονος μηχανικός, ο οποίος διασώθηκε από το πλήρωμα που επέβαινε σε σωστική λέμβο του κρουαζιερόπλοιου και στη συνέχεια εντοπίστηκε, χωρίς τις αισθήσεις του ο 45χρονος κυβερνήτης, εντός του βυθισμένου ρυμουλκού πλοίου, από ιδιώτη δύτη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Την προανάκριση της υπόθεσης για τα αίτια της βύθισης του ρυμουλκού έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάτμου.

Μέχρι τώρα ανακρίθηκαν 6 άτομα μεταξύ αυτών ο πλοίαρχος, ο αντιπλοίαρχος και ο ύπαρχος του ΑZAMARA. Σύμφωνα με τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, η βύθιση του ρυμουλκού στο σημείο του συμβάντος δεν εμποδίζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Το κρουαζιερόπλοιο με περίπου 1500 επιβαίνοντες παρέμεινε και το Σάββατο στο νησί, αρόδο στο λιμάνι. Από την Κάλυμνο, το μεσημέρι του Σαββάτου, πήγαν στην Πάτμο πραγματογνώμονες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του patmostimes.gr, μεταξύ άλλων, τρία πράγματα συνέβαλλαν στο τραγικό δυστύχημα:

Η έλλειψη συντονισμού των δύο σκαφών, η δυσανάλογη διαφορά τονάζ των δύο σκαφών για να ρυμουλκηθεί το κρουαζιερόπλοιο,

οι συνθήκες του ανέμου στο λιμάνι και

το γεγονός ότι το μικρό βάθος της θαλάσσιας περιοχής μπροστά από το κρουαζιερόπλοιο, δεν επιτρέπει την αναχώρηση προς ευθεία κατεύθυνση αλλά προς αριστερά.

Και μια τραγική λεπτομέρεια: Ενώ το ρυμουλκό δεν είχε λύσει τον κάβο ασφαλείας αλλά το κρουαζιερόπλοιο που δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε αναχωρούσε, ακουγόντουσαν στο λιμάνι οι κραυγές των επιβαινόντων του ρυμουλκού αντιλαμβανόμενοι τι επρόκειτο να συμβεί.

Το Σάββατο, υπό την εποπτεία του Λιμεναρχείου και του Λιμενικού ταμείου Πάτμου τοποθετήθηκε ειδικό φράγμα στο σημείο της βύθισης του ρυμουλκού μέχρι την ανέλκυση του για την προληπτική προστασία από ρύπανση.

