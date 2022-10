Ρεθύμνου

Κρήτη: Ο 68χρονος που φέρεται να βίαζε την εγγονή του (εικόνες)

Ο 68χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Το χρονικό του εφιάλτη που ζούσε η 14χρονη. Σοκάρουν τα όσα καταγγέλλει.



O 68χρονος παππούς από την Ινδία που κατηγορείται ότι βίαζε και ασελγούσε στην ίδια του την εγγονή, αμέσως μετά τη σύλληψή του, νωρίς το πρωί της Τρίτης, οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα Ρεθύμνου για να απολογηθεί.

Ο 68χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη στις 12:30, καθώς αντιμετωπίζει τις κατηγορίες του βιασμού, της απόπειρας βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια.

Το χρονικό του εφιάλτη που ζούσε η 14χρονη

Ο παππούς της ανήλικης ξεκίνησε να την παρενοχλεί από πολύ νεαρή ηλικία και περίπου όταν το παιδί ήταν 4 ετών την βίασε μέσα στην τουαλέτα του σπιτιού τους.

Όπως κατήγγειλε η ανήλικη, ο παππούς της αποπειράθηκε να την βιάσει ξανά το 2020, όμως για καλή τύχη του κοριτσιού βρισκόταν στο σπίτι και ο αδερφός της, ο οποίος την βοήθησε.

Το κουβάρι της ιστορίας ξετυλίχθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν αστυνομικοί του Μυλοποτάμου εντόπισαν την κοπέλα χαρακωμένη και την μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Περάματος από όπου στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

H ανήλικη, επειδή είχε υποστεί όλο αυτό το μαρτύριο από τον παππού της, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει κόβοντας τις φλέβες της με ξυραφάκια. Σύμφωνα με πληροφφορίες, οι Ινδοί γονείς του παιδιού που ζουν και εργάζονται στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο δεν γνώριζαν τίποτα για την ασύλληπτα, ανήθικη δράση του παππού.

Το κορίτσι μέσα στο νοσοκομείο, εκμυστηρεύτηκε τα όσα βίωσε σε μια νοσηλεύτρια και έτσι έφτασε η υπόθεση στην αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με την οικογένεια να έχει καταγωγή από την Ινδία. Ο 68χρονος κατηγορείται για βιασμό, απόπειρα βιασμού και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια πράξεις και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου.

H ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθη, βραδινές ώρες χθες (24.10.2022) στο Ηράκλειο αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από κ Ανακριτή Ρεθύμνου για βιασμό , απόπειρα βιασμού και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια πράξεις οι οποίες έλαβαν χώρα σε βάρος ανήλικης αλλοδαπής από τα έτη 2013 ή 2014 έως το 2020 σε περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στο κ Εισαγγελέα Πλημ/κων Ρεθύμνου».

