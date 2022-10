Λασιθίου

Ιεράπετρα: Βράχος καταπλάκωσε ξενοχοδείο - Μία νεκρή και ένα παιδί τραυματισμένο

Τραγωδία την νύχτα στην Ιεράπετρα από φονική καταλίσθηση πετρωμάτων από βραχώδη λόφο. Μία γυναίκα "θάφτηκε" στα χαλάσματα.

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της κι ένα παιδί τραυματίστηκε έπειτα από την κατάρρευση της οροφής καταλύματος ξενοδοχείου λόγω πτώσης βράχου στην Ιεράπετρα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Αγία Φωτιά.

Το θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, όταν πετρώματα από βραχώδη λόφο στην περιοχή υποχώρησαν και κατέρρευσαν με αποτέλεσμα να πέσουν πάνω στην οροφή του κτιρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής, πετρώματα μαζί με άλλα φερτά υλικά έπεσαν με ορμή στην οροφή και την γκρέμισαν, καταπλακώνοντας έτσι τη γυναίκα και το περίπου 10 ετών παιδί που διέμεναν στο δωμάτιο.

Ύστερα από υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών απεγκλωβίστηκε το παιδί -περίπου στις 2.00- και μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πληροφορίες αναφέρουν τραυματισμό στα άκρα του.

Η γυναίκα που παρέμενε αγνοούμενη επί αρκετές ώρες, εντοπίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις τις γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και την μετέφερε στο νοσοκομείο, ωστόσο κατά πληροφορίες είχε ήδη χάσει τον σφυγμό της.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό γυναίκας σε χώρο ξενοδοχείου, τμήμα του οποίου κατέρρευσε στην Αγία Φωτιά Λασιθίου Κρήτης, ενώ τραυματισμένος απεγκλωβίστηκε ένας ανήλικος. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ μεταβαίνουν 23 ακόμη πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Συνολικά κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες από διάφορες υπηρεσίες της Κρήτης, στο έργο συνέδραμαν και πυροσβέστες από την 3η ΕΜΑΚ, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια μετέβαιναν όλο και περισσότερες δυνάμεις στο σημείο. Παρόντες στο σημείο ήταν ΕΚΑΒ και Αστυνομία.

