Ινδονησία: Κατολίσθηση σε χρυσωρυχείο, δεκάδες εργάτες εγκλωβισμένοι

Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Οι αρχές ενημερώθιηκαν 24 ώρες αργότερα.

Είκοσι εργάτες εγκλωβίστηκαν σε στοές χρυσωρυχείου στην επαρχία του Δυτικού Καλιμαντάν, στην Ινδονησία, ύστερα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στην κοινότητα Κινάντε το βράδυ της Πέμπτης, αλλά οι αρχές ενημερώθηκαν περίπου 24 ώρες αργότερα, σύμφωνα με τον Έρικ Σουμπαριάντο. «Λάβαμε τις πληροφορίες το βράδυ της Παρασκευής και στείλαμε αμέσως διασώστες στο σημείο», δήλωσε στο πρακτορείο Xinhua.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είναι, σύμφωνα με τον Σουμπαριάντο, εξαιρετικά δύσκολη λόγω της μορφολογίας του εδάφους σε συνδυασμό με την κατολίσθηση που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Στρατιώτες και χωρικοί συνδράμουν στην επιχείρηση, καθώς όσο περνούν οι ώρες εξανεμίζονται οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί οι άτυχοι εργάτες.

