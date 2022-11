Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πατέρας εισέβαλε στο μάθημα και απείλησε μαθητές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην αίθουσα διδασκαλίας όπου έκανε μάθημα ο γιος του εισέβαλε ένας άνδρας, προκαλώντας φραστικό επεισόδιο με τους συμμαθητές του.

(εικόνα αρχείου)

Ένα ασυνήθιστο συμβάν σημειώθηκε στις αρχές της εβδομάδας στο ΕΠΑΛ Κουφαλίων, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας πατέρας εισέβαλε σε αίθουσα διδασκαλίας, όπου διεξαγόταν εκείνη την ώρα μάθημα, και επιτέθηκε φραστικά σε δύο έφηβους συμμαθητές του γιου του. Η αιτία της ενέργειάς του φαίνεται να ήταν ένα προηγούμενο επεισόδιο που συνέβη σε βάρος του 16χρονου γιου του.

Συνοδευόμενος από τον 16χρονο και κατόπιν υπόδειξης των φερόμενων «πρωταγωνιστών» αυτού του επεισοδίου, ο 50χρονος πατέρας απηύθυνε σε έντονο ύφος συστάσεις στους δύο νεαρούς μαθητές, σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσίασε, καταθέτοντας στους αστυνομικούς που επιλήφθηκαν του περιστατικού. Καθ' οδόν, μάλιστα, προς το γραφείο του διευθυντή προκειμένου να λυθεί το θέμα, ο 16χρονος ήρθε στα χέρια με τον έναν από τους δύο παραπάνω συμμαθητές του και χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων.

Με εντολή εισαγγελέα ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία για τον 50χρονο και παραπέμφθηκε να δικαστεί για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας (αναβλήθηκε η δίκη και αφέθηκε ελεύθερος). Προανακριτικά φέρεται να είπε ότι είχε συγχυστεί γιατί φοβήθηκε μήπως κάνουν ζημιά στον γιο του, ενώ αναφέρθηκε σε παλαιότερο επεισόδιο εναντίον της κόρης του, στο ίδιο σχολείο.

Κατά πληροφορίες, δικογραφία σχηματίζεται και για τον 16χρονο, αλλά η υπόθεσή του διαχωρίστηκε λόγω της ανηλικότητάς του.

Ειδήσεις σήμερα:

“Δράκος” Παλαιού Φαλήρου: Στη φυλακή ο 45χρονος - Τι υποστήριξε

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο ζευγαριού στα Ιαματικά Λουτρά Σιδηρόκαστρου

Champions League: Το πανόραμα των ομίλων και οι 16 που συνεχίζουν