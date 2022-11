Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πρωτοφανές περιστατικό βίας σε σχολείο - Τι λέει η Διεύθυνση

Συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε ιδιωτικό σχολείο, με τραυματισμό του ενός και δια παντός αποβολή τεσσάρων. Τι λέει η διεύθυνση του σχολείου για τα γεγονότα.

Αντιπαράθεση μεταξύ δύο μαθητών του Κολεγίου Δελασάλ, που ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου και κλιμακώθηκε τις επόμενες μέρες, εξελίχθηκε σε συμπλοκή εντός της αυλής του Λυκείου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός, από τέσσερις άλλους μαθητές που ενεπλάκησαν, όταν ξεκίνησε ο διαπληκτισμός. Στο τοπικό αστυνομικό τμήμα έγινε αναφορά του περιστατικού, αλλά σύμφωνα με αστυνομικές πηγές μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί έγκληση από καμία πλευρά, ούτε κινήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα.

Η διεύθυνση του σχολείου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, με αφορμή τη δημοσιοποίηση «εσφαλμένων και ελλιπών πληροφοριών», όπως τις χαρακτηρίζει, κάνει λόγο για «πρωτοφανές περιστατικό βίας ανάμεσα σε μαθητές Λυκείου, που παρόμοιό του δεν έχει συμβεί ποτέ στα 135 χρόνια λειτουργίας του Κολεγίου ΔΕΛΑΣΑΛ», ενώ ενημερώνει πως οι τέσσερις μαθητές που ενεπλάκησαν στο περιστατικό ασκώντας σωματική βία αποβλήθηκαν δια παντός από το σχολείο.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μαθητών ξεκίνησε, σύμφωνα με την ανακοίνωση «κατά την αποχώρησή τους από το Σχολείο, στις 25 Οκτωβρίου 2022» και «οι εκπαιδευτικοί μας διαμεσολάβησαν, ως όφειλαν, για να αποφορτιστεί η κατάσταση».

«Στη συνέχεια, την Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2022, ενημερωθήκαμε για περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού που έλαβαν χώρα εκτός σχολικού πλαισίου και καλέσαμε την ίδια μέρα τους εμπλεκόμενους μαθητές και τους διαμεσολαβητές εκπαιδευτικούς, με στόχο την άμεση αποκατάσταση του κλίματος ειρήνης. Ωστόσο, οι δύο μαθητές, ως συνέχεια του προηγούμενου συμβάντος, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, στην αυλή του Λυκείου, και τέσσερις άλλοι επιτέθηκαν σωματικά στον έναν εκ των δύο, στον οποίο δόθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τη νοσηλεύτρια του σχολείου. Οι γονείς του μαθητή που τραυματίστηκε ειδοποιήθηκαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις», αναφέρει το σχολείο για το περιστατικό. Διευκρινίζει δε ότι «όλοι οι μαθητές που ενεπλάκησαν στο περιστατικό αποβλήθηκαν, ενώ οι τέσσερις μαθητές που άσκησαν σωματική βία αποβλήθηκαν διά παντός από το Κολέγιο καθώς, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κολεγίου, η σωματική επίθεση και κακοποίηση είναι μη αποδεκτή, από όπου και αν προέρχεται».

Η διεύθυνση του σχολείου διαβεβαιώνει πως άμεσα υπήρξε κινητοποίηση για τη διαχείριση και αποφόρτιση της κατάστασης, «συζητώντας με τους μαθητές των τμημάτων του Λυκείου, ώστε να αντιληφθούν τις σοβαρότατες συνέπειες παρόμοιων περιστατικών», ενώ οργανώθηκαν ομιλίες με τους συμβούλους ψυχικής υγείας του Σχολείου, ενημερώθηκαν οι γονείς των εμπλεκόμενων μαθητών και έχει προγραμματιστεί νέα ενημέρωση των γονέων και των μαθητών του Λυκείου.

«Κάθε περιστατικό βίας εντός του σχολικού πλαισίου τραυματίζει όχι μόνο το ίδιο το θύμα, αλλά και συμμαθητές, εκπαιδευτικούς και διοίκηση. Με δεδομένη την πιστή τήρηση του κανονισμού σε κάθε περιστατικό βίας, εργαζόμαστε, ώστε η αυριανή μέρα - και κάθε μέρα- στην τάξη να είναι ειρηνική, και θέτουμε ως βασική προτεραιότητα την παρακολούθηση όλων των εμπλεκόμενων από ειδικούς επιστήμονες, που θα συνδράμουν στην ομαλή επαναφορά τους στο σχολικό περιβάλλον», αναφέρει η διεύθυνση του σχολείου.





