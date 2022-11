Ηράκλειο

Ηράκλειο: Καταγγελία σε βάρος προπονητή για ασέλγεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον περασμένο Απρίλιο είχε γίνει καταγγελία κατά του προπονητή για την κακοποίηση της συντρόφου του.



Μια νέα υπόθεση ασέλγειας ήρθε στο φως της δημοσιότητας σήμερα Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 36χρονος προπονητής, μετά από καταγγελία σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ενός 21χρονου εκπαιδευόμενού του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 36χρονος φιλοξενούσε το νεαρό σπίτι του.

Μετά από έρευνα της αστυνομίας που έγινε στο σπίτι του προπονητή βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών και όπλα, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σε βάρος του 36χρονου είχε γίνει καταγγελία τον Απρίλιο για την άγρια κακοποίηση της συντρόφου του, καθώς φέρεται να την είχε χτυπήσει με σκουπάκι.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τσιάρτας: Καταδίκη για τρανσφοβικό σχόλιο στα social media

Λαμία - Ξυλοδαρμός δημοτικών αστυνομικών: Η στιγμή της επίθεσης (βίντεο)

“The 2Night Show”: Ο Κώστας Φιλίππογλου για τις “Άγριες Μέλισσες” και το “Εκτός Υπηρεσίας”