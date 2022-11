Μεσσηνία

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Δύο συλλήψεις - Το κίνητρο των δραστών

Η σορός του νεαρού αγρότη βρέθηκε θαμμένη στην παραλία Καρτελά. Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στην εξιχνίαση του στυγερού εγκλήματος. Ποιο ήταν το κίνητρο των δραστών.

Στα ίχνη των δραστών του στυγερού εγκλήματος με θύμα έναν 31χρονο αγρότη γης από την Αλβανία, ο οποίος βρέθηκε θαμμένος στην παραλία Καρτελά στην Κυπαρισσία έφτασαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας.

Πρόκειται για έναν 30χρονο Αλβανό και μία 30χρονη Ελληνίδα, ενώ αναζητείται ένας ακόμα 24χρονος Ρομά, ως συνεργός. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα κίνητρο των δραστών ήταν η ληστεία.

Ειδικότερα το θύμα με τους δράστες φέρονται να διασκέδαζαν το βράδυ της Κυριακής σε μπαρ της Κυπαρισσίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το θύμα φέρεται να είχε στην κατοχή του ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, που άγγιζε τις 10.000 ευρώ.

Οι δράστες φαίνεται ότι το αντιλήφθηκαν και με την αποχώρηση της παρέας από το μπαρ οδήγησαν τον 31χρονο στην παραλία Καρτελά, όπου του κατέφεραν πολλαπλά χτυπήματα με μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι σκοτώνοντάς τον. Επειτα έθαψαν το πτώμα στην άμμο για να αποκρύψουν με αυτόν τον τρόπο την πράξη τους.

Οι αστυνομικές αρχές από τις πρώτες στιγμές προσήγαγαν αρκετά άτομα και έλαβαν καταθέσεις και τελικά έφτασαν στην ταυτοποίηση και τα ίχνη των δραστών.

Τον 30χρονο Αλβανό και την 30χρονη Ελληνίδα τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν το βράδυ της Τρίτης κοντά στο Ζευγολατιό του Δήμου Οιχαλίας, ενώ ο 24χρονος ακόμα αναζητείται.

Στην κατοχή των δύο συλληφθέντων μάλιστα βρέθηκε συνολικά το ποσό των 5.300 ευρώ, που φέρεται να προέρχεται από τη ληστεία σε βάρος του θύματος.

Σε βάρος τόσο των δύο συλληφθέντων, όσο και του 24χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία και ληστεία.

Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας.

