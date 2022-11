Μαγνησία

Βόλος: Μαχαίρωσε τον γείτονά του για μια… αποθήκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στα Καλά Νερά. Στο νοσοκομείο το θύμα, αναζητείται ο δράστης.



Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το βράδυ στα Καλά Νερά, με αποτέλεσμα γύρω στις 20:00 να μεταφερθεί τραυματισμένος στο Νοσοκομείο ένας άνδρας ηλικίας περίπου 43 ετών.

Ο 43χρονος, αλβανικής καταγωγής, τραυματίστηκε από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, μετά από επίθεση ομοεθνoύς του ηλικίας περίπου 35 ετών. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος μετά το επεισόδιο απομακρύνθηκε από την περιοχή με αυτοκίνητο, γκρι χρώματος, για να αποφύγει τη σύλληψη.



Οι δυο άνδρες δεν έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους, όμως τα σπίτια τους γειτονεύουν. Ο καυγάς στήθηκε χθες έξω στη γειτονιά και σύμφωνα με πληροφορίες αιτία της διαφωνίας είναι πιθανότατα μία αποθήκη, που θύμα και δράστης κατέχουν από κοινού.



Η σύζυγος του παθόντος σε κατάσταση πανικού μετέφερε η ίδια στο Νοσοκομείο του Βόλου τον τραυματίας, με δικό της αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το περιστατικό από το Νοσοκομείο Βόλου και μετέβησαν άμεσα στο Αχιλλοπούλειο για να ενημερωθούν από τον παθόντα και τη σύζυγό του τι ακριβώς έχει συμβεί.

Ο 43χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ ο δράστης διέφυγε με τον πατέρα του προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητείται από την αστυνομία.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Ξυλοδαρμός μαθητή σε ΕΠΑΛ: Συγκλονίζει ο πατέρας του μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τουρκία: Φωτιά σκότωσε οκτώ παιδιά και μια γυναίκα (βίντεο)

Μάριος Παπαγεωργίου: θρίλερ με τα οστά στα Δερβενοχώρια